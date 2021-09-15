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غداً.. أشرف عبد الباقي ضيف برنامج "أسرار النجوم" مع إنجي علي

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 10:53 ص
أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
بسمة عادل
يحل الفنان أشرف عبد الباقي غداً ضيفاً في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي، عبر قناة نجوم إف إم في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وروجت إنجي علي لذلك اللقاء، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت صورة للفنان أشرف عبد الباقي، وعلقت عليه قائلة:"غداً مع النجم والأستاذ المحترم الراقي صانع مدرسة فنية خاصة واديها رشة جريئة". 

وتابعت قائلة :"بحب الفيلم دا والوقت دا اوي ملقتش أحلى من كدا، يلا ارجعي بقى يا ياسمين عبد العزيز بالسلامة قريب".

وفي سياق آخر، شارك أشرف عبد الباقي مؤخرًا في مسرحية "شمسية وأربع كراسي"، وهي بطولة محمد" أوس أوس"، محمد أنور، محمد عبد الرحمن توتا، ميرهان حسين، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

الكلمات المفتاحية

مسرحية شمسية وأربع كراسي فيلم رشة جريئة اسرار النجوم إنجي علي أشرف عبد الباقي

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