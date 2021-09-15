الليلة.. مدحت صالح وهاني شاكر ضيفا برنامج "سهرانين"

مدحت صالح، والفنان هاني شاكر، ويُذاع اللقاء على قناة on في تمام الساعة التاسعة مساءً.



ومن المقرر أن يقدموا خلال اللقاء باقه من أغانيهم المميزة منها:" كوكب تاني، قربلي، لسة بتسألي، لو بتحب، ياريتني" وغيرهم.



يذكر أن آخر أعمال هاني شاكر أغنية "لو سمحتوا" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي.

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