مصطفى منصور :" مشهد خطبتي لعاليا كان من أصعب مشاهدي.. وهناك مفاجآت قادمة في حكاية " بيت عز"( خاص)

الفجر الفني

ن هذا يدل على أن الشعب المصري يشعر بالأعمال الصادقة الحقيقية ".



وكشف مصطفى منصور عن كواليس مشهد خطبته لعاليا مشيرًا إلي أن هذا كان من أصعب المشاهد في حياته الفنية؛ لأن الدور مليء بالصدق الشديد وشخصية معتصم شخصية حساسة للغالية، وكان مطالب بمخاطبة احساس الجمهور حينها في هذا المشهد، مشيرًا إلى أن سلوى محمد علي وتامر نبيل وسهر الصايغ كانوا من أكثر الداعمين له في هذا المشهد حتي يظهر بالشكل المطلوب.



كما تحدث عن رأيه في نوعية القصص المنفصلة، قائلاً:" أري أن هذه النوعية من المسلسلات لها مستقبل،وتعطي فرص للممثلين للعمل وإنتاج أفكار مختلفة".

يشارك الفنان مصطفى منصور حالياً في حكاية " بيت عز" التي تعرض حالياً ضمن أحداث مسلسل " إلا أنا"، وهي بطولة سهر الصايغ، تامر نبيل، عصام السقا، رشدي الشامي، هاجر الشرنوبي، سلوي محمد علي، تأليف أمين جمال، شريف يسري، إخراج أحمد يسري.وكشف مصطفى منصور في تصريح خاص لـ"" عن سبب تحمسه للدور، مشيرًا إلى أن مسلسل " إلا انا" الجزء الاول كان له قاعدة جماهيرية كبيرة، فبالتالي الجزء الثاني سيكون بنفس المستوي،والحكاية ذاتها لمست قلبه للغاية ،فالشخصية كانت مركبة وبها تفاصيل صعبة على عكس الأدوار التي قدمها من قبل.وأشار مصطفى منصور أن ترشيحه للعمل جاء عن طريق المخرج أحمد يسري، مشيرًا إلى أنه مخرج واعٍ ويعرف كيف يُخرج من الممثل أفضل ما عنده.كما أعرب عن سعادته بردود الأفعال على الحكاية وعلى دوره فيها، مُضيفًا:" الحمدلله رب العالمين،بقالي يومين الناس بتبعتلي وممثلين كبار هنئوني على الدور ،وأتوقع إ