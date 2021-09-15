مدبولي يعلن إطلاق الرئيس "قمة مصر الدولية للبنية التحتية" قريبا (فيديو)

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للإعلان خلا ل الفترة القريبة القادمة عن إطلاق قمة دولية موسعة تحمل اسم "قمة مصر الدولية للبنية التحتية والاستدامة 2022".



وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته على هامش افتتاح ملتقى بناة مصر بمشاركة وفود عربية وإفريقية، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هذه القمة تهتم بمناقشة قضايا التنمية العمرانية الشاملة، وجودة البنية التحتية المستدامة بالقارة الإفريقية والمنطقة العربية، ونستهدف أن تعقد هذه القمة عام 2022، وسوف يقوم الرئيس بتحديد الموعد المناسب لهذ القمة بالتنسيق مع رؤساء الدول العربية والإفريقية ورؤساء الحكومات.



وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن هذه القمة تهدف في الأساس لزيادة التواصل والتنسيق والتعاون الكامل وزيادة العلاقات الاستثمارية مع الدول الإفريقية والعربية كمحور أساسي تركز عليه الدولة المصرية؛ كجزء من عودة القوة الناعمة لمصر في منطقتها.

