بيراميدز يصدم الزمالك بقرار ناري

أكد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز لكرة القدم ممدوح عيد، أن لاعب وسط الفريق عبدالله السعيد مستمر ولن يرحل كما يتردد.





بيراميدز ينفي رحيل عبد الله السعيد

وقال ممدوح عيد في مؤتمر صحافي لتقديم الجهاز الفني الجديد اليوم الثلاثاء، إن عبد الله السعيد قائد الفريق ليس للبيع لأي ناد آخر.









وأضاف: "عبدالله السعيد هو القائد، وطموح النادي معه كبير وبالتالي مستمر ولا مجال على الإطلاق لرحيله مهما كانت الأسباب".









وكانت تقارير صحافية رجحت انتقال السعيد إلى فريق الزمالك ابتداء من الموسم الجديد.









وبالحديث عن ذلك قال عيد: "لم تكن هناك أي مفاوضات من قريب أو بعيد مع الزمالك لرحيل عبد الله السعيد أو أي لاعب آخر، والباب مغلق أمام رحيل اللاعبين في الفترة المقبلة لرغبة النادي في بناء فريق قوي قادر على حصد كل البطولات".