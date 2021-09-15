التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات ‫الحوثي تجاه مطار أبها

أعلن التحالف العربي، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات ‫الحوثي تجاه مطار أبها، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وشدد التحالف على أنه ستيخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

كما اتهم التحالف الحوثيين بشن "هجمات عدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب"، مشيرا إلى أنها "تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني".