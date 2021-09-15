بوكا جونيور يتعادل سلبياً أمام ديفينسا خوستيكا في الدوري الأرجنتيني

تعادل بوكا جونيورز مع ديفينسا خوستيكا سلبياً، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الأرجنتيني، والتي شهدت أيضاً فوز سنترال كوردوبا على أتلتيكو توكومان (2-0).





بوكا جونيور يتعادل سلبياً أمام ديفينسا خوستيكا

رفع بوكا رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع، مقابل 14 نقطة لديفينسا خوستيكا، في المركز الـ12.









وتغلب سنترال كوردوبا على أتلتيكو توكومان (2-0)، سجلهما لوكاس ميلانو في الدقيقتين 70 و86.









ورفع سنترال كوردوبا رصيده بذلك إلى 11 نقطة في المركز 21، بينما تجمد رصيد أتلتيكو توكومان عند 15 نقطة في المركز العاشر.