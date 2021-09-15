مصر المقاصة : إعتذار العروسي وشاهيناز فودة عن عدم خوض انتخابات مجلس إدارتها

اعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، عن ورود خطاب إليها من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 6186 يفيد بإعتذار كلا من أحمد عبد الحليم رشدي العروسي المرشح لتمثيل المساهمين من شركات الوساطة في الأوراق المالية، وشاهيناز نبيل أمين فودة المرشحة من ذوي الخبرة ممن لا يحق لهم تولي منصب العضو المنتدب، عن خوض انتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لدورة جديدة 2021/2024.







