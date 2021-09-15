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مصر المقاصة : إعتذار العروسي وشاهيناز فودة عن عدم خوض انتخابات مجلس إدارتها
الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 10:30 ص
نيفين سمير
اعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، عن ورود خطاب إليها من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 6186 يفيد بإعتذار كلا من أحمد عبد الحليم رشدي العروسي المرشح لتمثيل المساهمين من شركات الوساطة في الأوراق المالية، وشاهيناز نبيل أمين فودة المرشحة من ذوي الخبرة ممن لا يحق لهم تولي منصب العضو المنتدب، عن خوض انتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لدورة جديدة 2021/2024.
وكانت الهيئة قد قررت فى 18 أغسطس الماضى، استبعاد عدد من المرشحين لعدم تطابقهم مع متطلبات الترشح، وهم محمد عبدالسلام، وأشرف شوقى السيد، وأحمد مصطفى المرشحين على منصب رئاسة الشركة، إضافة إلى استبعاد كل من صلاح صبرى أبو علم، ومدحت نافع، من الترشح لمنصب العضو المنتدب، بجانب استبعاد محمد مبارك، وأحمد سعدعبداللطيف، رفيق جميل مطر