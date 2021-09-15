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التحقيق في قتل سيدة لزوجها وحرق جثته وإلقائها بالقمامة في الهرم

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 10:34 ص
جثة
جثة
إيريني صفوت
تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل  شخص في عقده الخامس من العمر على يد زوجته، بمساعدة ابنتها وخطيبها وحرق جثته والقاءها بالقمامه بجوار سلم حي الهرم.

وافادت التحقيقات، أن السيدة هي التي خططت لقتله أثناء نومه وحرقت جثته وقامت بإلقاءها بالقمامة لإخفاء جريمتها، واستعانت بنجلتها وخطيبها لنقل الجثة للقمامة.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة متفحمة بالكامل وسط حريق مخلفات بجوار سلم حى الهرم.

تلقت أجهزة الامن بالجيزة بلاغا من شرطة النجدة بوجود حريق بمخلفات بجوار سلم حى الهرم وعلى افلور أنتقلت أجهزة الامن لمكان الواقعة وباخماد النيران عثر بوسطها على جثة متفحمة بالكامل وخروج بعض الأعضاء من الجسم، وتم نقل الجثة للمشرحة وجارى تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة.

الكلمات المفتاحية

قتل سيدة لزوجها جريمة قتل الهرم

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