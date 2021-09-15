البورصة توقف التداول علي أسهم شركتين فقط لتجاوزهم نسبة الـ 5%

أوقفت إدارة البورصة المصرية شركتين عن التداول لمدة 10 دقائق وذلك عقب تجاوزهم نسبة الـ 5% سعوداً أو هبوطاً.

وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم أن هذه الشركات هي المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة ، و مطاحن ومخابز شمال القاهرة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11196 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 2458 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 13682 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 4377 نقطة.