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أخبار البورصة .. "سبيد ميديكال" تشتري 500 ألف سهم خزينة

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 10:40 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

إشترت شركة سبيد ميديكال، عدد 500 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول 14 سبتمبر الجاري ،وذلك بنسبة 0.045% من رأسمال الشركة ومتوسط سعر 1.9 جنيه للسهم.

يشار إلى أن سبيد ميديكال حققت أرباحاً بلغت 108.07 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 21.24 مليون جنيه أرباحاً في الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 175.06 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل إيرادات قدرها 59.1 مليون جنيه في النصف المقارن من 2020.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 108.07 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 21.2 مليون جنيه أرباحاً في النصف المقارن من العام الماضي.

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