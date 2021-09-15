أخبار البورصة .. "سبيد ميديكال" تشتري 500 ألف سهم خزينة

إشترت شركة سبيد ميديكال، عدد 500 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول 14 سبتمبر الجاري ،وذلك بنسبة 0.045% من رأسمال الشركة ومتوسط سعر 1.9 جنيه للسهم.





يشار إلى أن سبيد ميديكال حققت أرباحاً بلغت 108.07 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 21.24 مليون جنيه أرباحاً في الفترة المقارنة من 2020.





وارتفعت إيرادات الشركة إلى 175.06 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل إيرادات قدرها 59.1 مليون جنيه في النصف المقارن من 2020.



