13 رسالة من رئيس الوزراء بملتقى بناة مصر.. تعرف عليها



أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعدد من الرسائل الهامة خلال حضوره ملتقى بناة مصر Builders of Egypt‬".





ويستعرض المتلقى في دورته الحالية جهود التنمية العمرانية غير المسبوقة، وتطوير مشروعات البنية التحتية الهائلة، وتدشين مدن الجيل الرابع لبناء الجمهورية الجديدة، وذلك لتحفيز تصدير المقاولات والعقار المصري للخارج باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية لإعادة هوية الاقتصاد المصري في العديد من الأسواق كأحد أهم الاقتصاديات الناشئة.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الرسائل التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي خلال تواجده بملتقى بناة مصر:



- الدولة المصرية بذلت خلال السنوات القليلة الماضية جهدا كبيرا في كافة القطاعات مثل قطاع الطاقة الكهربائية.



- كلنا نذكر ما كان يحدث قبل عام 2014.. والدولة بذلت جهدا هائلا على مدار عامين أو 3 فقط ومازال تطوير هذا القطاع مستمرا بكل المقاييس وحجم الإنجاز هائل.



- تم تسهيل الحصول على الموافقات الخاصة بافتتاح المصانع ولم تعد تحتاج أكثر من أيام قليلة، والقطاع شهد طفرة كبيرة.



- الدولة المصرية قامت بجهد كبير ومستمر في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ومياه الشرب تصل حاليا إلى 98.5 % من عدد السكان، و1.5 % المتبقية توجد في أماكن نائية ولديهم وسائل للحصول على المياه.



- الدولة تسعى لضمان توفير المياه المناسبة لكل المواطنين، والعمل يشمل كل المناطق الحضارية والريفية.



- مبادرة "حياة كريمة" سوف يتم كامل التغطية بخدمة الصرف الصحى للريف المصرى، والمدن سوف ننتهى هذا العام أو العام القادم من تغطية بهذه الخدمة.



- قطاع الطرق والكبارى شهد إعجاز حقيقى من بناء شبكة الطرق القومية والحديثة في مصر بكل المقاييس تعد إعجازا، وجعل مصر تقفز 90 مرتبة في خدمات الطرق على مستوى العالم.



- قطاع النقل يشهد إدخال خطوط جديدة، والقطار الكهربائى وغيرها، والتوسع في خطوط المترو، وكل المشروعات التي تنفذها الدولة في قطاع النقل مستمرة على قدم وساق.



- القاهرة الكبرى تشهد تطويرا كبيرا من خلال تنفيذ شبكة الطرق، وكذلك تطوير المناطق غير الآمنة، فضلا عن تطوير المناطق التاريخية، حتى تكون حضارية على أعلى مستوى، مثل ممشى أهل مصر، وغيرها.



- مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات يشهد إنشاء أكثر من نصف مليون وحدة سكنية، وهذا المشروع أيقونة الدولة حياة كريمة المستهدف تطوير أكثر من 58 مليون في كل ربوع الريف المصرى.



- الدولة المصرية تركز على الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه والصرف الصحى والمعالج، والتطوير العقارى وغيرها، وكل المشروعات الكبرى في الأساس مشروعات شراكة بين الدولة والقطاع الخاص والدولة المصرية حريصة كل الحرص على دعم القطاع الخاص في البناء.



- أعلن توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى للإعلان قريبا عن إطلاق قمة دولية موسعة تحمل اسم "قمة مصر الدولية للبنية التحتية والاستدامة" بالقارة الافريقية والمنطقة العربية.



- هذه القمة تعقد العام المقبل 2022، والرئيس السيسى يحدد الموعد المناسب لهذه القمة بالتنسيق مع رؤساء الدول العربية والإفريقية ورؤساء الحكومات للمشاركة في هذه القمة، والهدف زيادة التواصل والتنسيق والتعاون الكامل لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين الدول العربية والأفريقية حيث أنها جزء من عودة القوى الناعمة في منطقتها، وهذا الأمر محور أساسى للحكومة المصرية.

