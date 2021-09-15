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رئيس الحكومة: الانتهاء من تغطية جميع المدن بالصرف الصحي هذا العام (فيديو)

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 10:46 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية قامت بجهد كبير جدًا في مجال ميا الشرب والصرف الصحي خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن مياه الشرب تصل لأكثر من 98.5% من عدد السكان، والـ 1.5 % المتبقية في أماكن نائية غير مناسب توصيل شبكات لهم، ويتم توصيل المياه لهم بطرق أخرى.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته على هامش افتتاح ملتقى بناة مصر بمشاركة وفود عربية وإفريقية، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه فيما يتعلق بالصرف الصحي، كانت نسبة تغطية الريف المصري بالصرف خلال عام 2014 لا تتجاوز 11%، واليوم تصل لـ 38%، ونستهدف من خلال مبادرة "حياة كريمة" تغطية الريف المصري بالكامل بالصرف، معتبرًا أن مشروع "حياة كريمة" هو أيقونة الدولة المصرية، وهو المشروع الأكبر على مستوى العالم في مجال التنمية المستدامة، ويستهدف تطوير حياة أكثر من 58 مليون مصري، متوقعًا أن يتم الانتهاء من تغطية جميع المدن بالصرف الصحي هذا العام أو العام القادم.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن ما حدث في مصر في قطاع الطرق والكباري إعجاز كبير، ساهم في قفز مصر 90 مرتبة في خدمات الطرق على مستوى العالم.

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