Advertisements

الرقابة المالية تعلن عن موعد نهاية الحق في إكتتاب زيادة رأسمال النصر للأعمال المدنية

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 10:42 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية بصفة مبدئية علي قيام  النصر للأعمال المدنية بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى اسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر وقدرها 26.7 مليون جنيه ، حيث أنه سيتم فتح باب الاكتتاب في زيادة رأس المال اعتباراً من 11 أكتوبر 2021 إلى 9 نوفمبر المقبل، ويجوز غلق باب الاكتتاب في حال تغطية كامل قيمة الاكتتاب.

وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة اليوم ، أنه يحق لقدامى مساهمي الشركة ومشتري السهم حتى جلسة 5 أكتوبر 2021 الاكتتاب في زيادة رأس المال، كما يحق له بيع جزء أو كل من حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي مع العلم بانه سوف تجبر كسور حقوق الاكتتاب واسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر ، كما  يحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي خلال الفترة من 11 أكتوبر 2021 حتى 4 نوفمبر قبل موعد غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام عمل.

وأشارت الرقابة المالية  إلى أنه في حالة عدم تغطية كامل الأسهم المطروحة في المرحلة الأولى سيتم طرح الأسهم المتبقية على المساهمين القدامى مرة أخرى الذين لم يقوموا ببيع الحق في الاكتتاب ومشتري حق الاكتتاب دون التقيد بنسب الاكتتاب ،  وفي هذة الحالة اذا تجاوز الاكتتاب في الأسهم المتبقية سيتم التخصيص على أساس نسبة الأسهم المطلوبة إلى الأسهم المتبقية وسيتم جبر الكسور لصالح صغار المساهمين ، وتقوم الشركة برد المبالغ الزائدة الناتجة عن الاكتتاب على أن يتم الاعلان عن ذلك في حينه.

وفي اغسطس ، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر للأعمال المدنية على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 73.2 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه.

وحققت شركة النصر للأعمال المدنية، عن النصف الأول من العام الجاري، صافي خسارة بلغ 9.47 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 5.87 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي لتصل إلى 66.81 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 98.44 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أخبار تهمك

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 22 ساعة

بيراميدز يصدم الزمالك بقرار ناري

منذ ساعة الا ربع

بيراميدز يتفوق على الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ ساعة و 17 دقيقة

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحسم مصير محمد صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير من عضو لجنة الفيروسات بشأن أدوية السيولة

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح مثير من رئيس جامعة طنطا عن فتاة الفستان (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ يومين

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

شريف عامر يعرض تسجيلا صوتيا للنصب على عميل أحد البنوك (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تشكيل باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج فى دوري ابطال اوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة 15 شخصا في حادثي تصادم بالبحيرة (أسماء)

منذ حوالي 10 ساعة

رغم دخول الأهلي.. بيراميدز يضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - برشلونة يطيح بأمل إنتر ميلان ويقترب من حسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:58 ص

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

تصريح مثير من رئيس جامعة طنطا عن فتاة الفستان (فيديو)

08:11 ص

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

10:01 ص

بيراميدز يتفوق على الأهلي بضم هذه الصفقة

10:00 ص

عاجل - برشلونة يطيح بأمل إنتر ميلان ويقترب من حسم صفقة الموسم

09:32 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements