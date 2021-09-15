الرقابة المالية تعلن عن موعد نهاية الحق في إكتتاب زيادة رأسمال النصر للأعمال المدنية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية بصفة مبدئية علي قيام النصر للأعمال المدنية بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى اسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر وقدرها 26.7 مليون جنيه ، حيث أنه سيتم فتح باب الاكتتاب في زيادة رأس المال اعتباراً من 11 أكتوبر 2021 إلى 9 نوفمبر المقبل، ويجوز غلق باب الاكتتاب في حال تغطية كامل قيمة الاكتتاب.





وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة اليوم ، أنه يحق لقدامى مساهمي الشركة ومشتري السهم حتى جلسة 5 أكتوبر 2021 الاكتتاب في زيادة رأس المال، كما يحق له بيع جزء أو كل من حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي مع العلم بانه سوف تجبر كسور حقوق الاكتتاب واسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر ، كما يحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي خلال الفترة من 11 أكتوبر 2021 حتى 4 نوفمبر قبل موعد غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام عمل.





وأشارت الرقابة المالية إلى أنه في حالة عدم تغطية كامل الأسهم المطروحة في المرحلة الأولى سيتم طرح الأسهم المتبقية على المساهمين القدامى مرة أخرى الذين لم يقوموا ببيع الحق في الاكتتاب ومشتري حق الاكتتاب دون التقيد بنسب الاكتتاب ، وفي هذة الحالة اذا تجاوز الاكتتاب في الأسهم المتبقية سيتم التخصيص على أساس نسبة الأسهم المطلوبة إلى الأسهم المتبقية وسيتم جبر الكسور لصالح صغار المساهمين ، وتقوم الشركة برد المبالغ الزائدة الناتجة عن الاكتتاب على أن يتم الاعلان عن ذلك في حينه.





وفي اغسطس ، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر للأعمال المدنية على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 73.2 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه.





وحققت شركة النصر للأعمال المدنية، عن النصف الأول من العام الجاري، صافي خسارة بلغ 9.47 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 5.87 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.



