Advertisements

غلق 4 مقاهي لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالفيوم

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 10:47 ص
غلق مقاهي
غلق مقاهي
الفيوم: ريهام على



وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بغلق وتشميع 4 مقاهي بقرية زاوية الكرادسة، والطريق الدائري، وطريق الزملوطي - نادي قارون، لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة لروادها بالمخالفة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها محافظ الفيوم ـ مساء أمس ـ واستمرت حتى الساعات الأولى من الصباح، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والعميد حاتم عبد الرؤوف مدير إدارة شرطة المرافق، والعقيد على جابر رئيس مباحث المرافق، وعدد من رؤساء الأحياء، وذلك لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والالتزام بمواعيد الغلق المقررة للمطاعم والمقاهي والمحال التجارية.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجولة الميدانية شملت منطقتي السلخانة، والزملوطى "طريق نادى قارون"، إضافة إلى الطريق الدائري، وقرية زاوية الكرادسة التابعة لمركز الفيوم، مضيفًا أن المحافظ وجه بغلق وتشميع أحد المقاهي بقرية زاوية الكرادسة، ومقهيين بطريق نادي قارون، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لتقديمها الشيشة بالمخالفة، كما وجه بغلق وتشميع أحد المقاهي بالطريق الدائري، وإزالة المقهى لإقامته على الأراضي الزراعية دون ترخيص، فضلًا عن تقديمه الشيشة لرواده بالمخالفة وسرقة التيار الكهربائي.

وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء الأحياء، بتكثيف الحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمحال التجارية، لمتابعة الالتزام بالمواعيد المقررة، فضلًا عن تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الطرق العامة والميادين والشوارع لتيسير الحركة المروية.
غلق 4 مقاهي لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالفيوم
غلق 4 مقاهي لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالفيوم
غلق 4 مقاهي لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالفيوم
غلق 4 مقاهي لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالفيوم
غلق 4 مقاهي لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالفيوم
غلق 4 مقاهي لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالفيوم
غلق 4 مقاهي لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالفيوم
غلق 4 مقاهي لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالفيوم
غلق 4 مقاهي لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالفيوم
غلق 4 مقاهي لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالفيوم
غلق 4 مقاهي لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالفيوم
غلق 4 مقاهي لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالفيوم
غلق 4 مقاهي لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالفيوم
غلق 4 مقاهي لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالفيوم
غلق 4 مقاهي لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالفيوم
غلق 4 مقاهي لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالفيوم
غلق 4 مقاهي لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالفيوم
غلق 4 مقاهي لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالفيوم

الكلمات المفتاحية

محافظة الفيوم محافظ الفيوم كورونا غلق مقاهي الفيوم

أخبار تهمك

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 12 ساعة

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

شريف عامر يعرض تسجيلا صوتيا للنصب على عميل أحد البنوك (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تشكيل باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج فى دوري ابطال اوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ يومين

رغم دخول الأهلي.. بيراميدز يضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعة

بيراميدز يصدم الزمالك بقرار ناري

منذ أقل من ساعة

تحذير من عضو لجنة الفيروسات بشأن أدوية السيولة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - برشلونة يطيح بأمل إنتر ميلان ويقترب من حسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحسم مصير محمد صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح مثير من رئيس جامعة طنطا عن فتاة الفستان (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يتفوق على الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. إصابة 15 شخصا في حادثي تصادم بالبحيرة (أسماء)

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

غلق 17 مقهى ومطعم لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة بالفيوم

جولات ميدانية للجهاز التنفيذي لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والمواعيد الصيفية

استمرار الجولات الميدانية.. المحافظ يغلق 18 مقهى ومحلاً تجاريًا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفيوم

"الأنصاري" يتفقد الأحياء والقرى بمركز الفيوم للتأكد من التزام المحال التجارية بالإجراءات الاحترازية

تحرير 70 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.. وإزالة 106 إشغال متنوع

غلق ملعبين و15مقهى ومحل تجاري لعدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والمواعيد المقررةبالفيوم

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:58 ص

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

تصريح مثير من رئيس جامعة طنطا عن فتاة الفستان (فيديو)

08:11 ص

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

10:01 ص

بيراميدز يتفوق على الأهلي بضم هذه الصفقة

10:00 ص

عاجل - برشلونة يطيح بأمل إنتر ميلان ويقترب من حسم صفقة الموسم

09:32 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements