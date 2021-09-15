غلق 4 مقاهي لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالفيوم







وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بغلق وتشميع 4 مقاهي بقرية زاوية الكرادسة، والطريق الدائري، وطريق الزملوطي - نادي قارون، لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة لروادها بالمخالفة.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها محافظ الفيوم ـ مساء أمس ـ واستمرت حتى الساعات الأولى من الصباح، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والعميد حاتم عبد الرؤوف مدير إدارة شرطة المرافق، والعقيد على جابر رئيس مباحث المرافق، وعدد من رؤساء الأحياء، وذلك لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والالتزام بمواعيد الغلق المقررة للمطاعم والمقاهي والمحال التجارية.



أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجولة الميدانية شملت منطقتي السلخانة، والزملوطى "طريق نادى قارون"، إضافة إلى الطريق الدائري، وقرية زاوية الكرادسة التابعة لمركز الفيوم، مضيفًا أن المحافظ وجه بغلق وتشميع أحد المقاهي بقرية زاوية الكرادسة، ومقهيين بطريق نادي قارون، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لتقديمها الشيشة بالمخالفة، كما وجه بغلق وتشميع أحد المقاهي بالطريق الدائري، وإزالة المقهى لإقامته على الأراضي الزراعية دون ترخيص، فضلًا عن تقديمه الشيشة لرواده بالمخالفة وسرقة التيار الكهربائي.



وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء الأحياء، بتكثيف الحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمحال التجارية، لمتابعة الالتزام بالمواعيد المقررة، فضلًا عن تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الطرق العامة والميادين والشوارع لتيسير الحركة المروية.