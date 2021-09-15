حنان مطاوع تتعاقد على مسلسل "وش تالت"





كشفت النجمة حنان مطاوع عن الأعمال الجديدة التي تستعد لها ، خلال الفترة القادمة، بعد توقف تصوير مسلسل "ورد" .



وفي تصريحات صحفية قالت حنان :" يوجد مسلسل جديد لي يُسمى " وش تالت" ، سنقوم ببدء تصويره بدايةً من الأسبوع القادم، هو من إخراج أحمد حسن ، يشاركني في العمل محمود عبد المغني" .



وأستكملت حنان حديثها قائلة :" العمل مختلف عن أي عمل قدمته من قبل، متحمسه له كثيراً، قصته متميزة" .



يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع الدرامية مسلسل "القاهرة كابول"، الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي، وهو بطولة طارق لطفي، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي.

