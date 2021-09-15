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الرعاية الصحية تطلق حملة "صحتك ثروتك" بالأقصر الأسبوع المقبل

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 10:48 ص
الرعاية الصحية
الرعاية الصحية
منى صموئيل
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إطلاق أول حملة لصحة الرجل في مصر والشرق الأوسط تحت عنوان "صحتك ثروتك"، وذلك بمحافظة الأقصر، ثاني محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، بدءًا من 19 وحتى 23 سبتمبر 2021، وذلك للكشف من خلال فحص الدم عن أمراض البروستاتا وأهمها سرطان البروستاتا.

وأوضح بيان الهيئة، اليوم، أن الحملة التي من المقرر إطلاقها بمحافظة الأقصر على مدار 5 أيام، يتم خلالها اختبار الإصابة لدى الرجال سواء من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل أو غير المنتفعين بالمنظومة الجديدة بالمحافظة، بواسطة أحدث التقنيات العالمية من خلال كواشف سريعة لتحليل بروتين PSA في الدم، والمعتمدة دوليًا من FDA، حيث يعد زيادة نسبة بروتين PSA في الدم على إحتمالية وجود إصابة، فيما لا يستغرق الاختبار أكثر من دقيقة واحدة فقط،.

وتابع البيان، تطلق الحملة، خلال الفترة من 19- 23سبتمبر الجاري، في 7منشآت صحية تابعين للهيئة بمحافظة الأقصر وتشمل، مستشفيات (الكرنك الدولي، حورس، طيبة التخصصي)، إضافة إلى مراكز صحة أسرة (الطود، اسنا، أرمنت الحيط، القرنة)، وذلك علاوة على العيادة المتنقلة التي تجوب أنحاء محافظة الأقصر خلال فترة الحملة بالساحات الدينية والكنائس وعدد من الأماكن الأكثر ارتيادًا بالمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أن الاهتمام بصحة الرجل، لا يقل أهمية عن الاهتمام بصحة المرأة، لافتًا إلى حرص الهيئة المستمر لإيجاد الحلول المبتكرة والفحوصات الطبية من خلال أحدث التقنيات الحديثة، وفائقة الدقة، وذلك للوصول إلى أعلى مستويات الجودة الطبية العالمية.

وأضاف السبكي، تهدف الحملات التي تطلقها الهيئة بشكل عام، إلى الكشف المبكر والتقصي المجتمعي للأمراض، وذلك من خلال الفحوصات المبكرة لاكتشاف الأمراض، وهو ما يعزز النظم الصحية في أي دولة، ويضمن تقديم خدمات صحية وفقًا لمؤشرات من أرض الواقع، وطبقًا لمعايير الجودة العالمية.

مشيرًا إلى أن الدولة المصرية دأبت على النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا الشأن، استنادًا إلى أعلى المعايير العالمية، وذلك بهدف بناء مجتمع صحي يتوافر به كافة مقومات الرعاية الصحية يظل أحد أهم ركائز الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة وبعدًا استراتيجيًا تسعى القيادة السياسية لتحقيقه في أسرع وقت ممكن، وهو الأمر الذي عكسته العديد من المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي واستمرت على الرغم من تداعيات أزمة كورونا، تلك المبادرات التي رسمت خريطة للمؤشرات الصحية من خلال قاعدة البيانات التي وفرتها عن صحة المصريين.
الرعاية الصحية تطلق حملة "صحتك ثروتك" بالأقصر الأسبوع المقبل
الرعاية الصحية تطلق حملة "صحتك ثروتك" بالأقصر الأسبوع المقبل
الرعاية الصحية تطلق حملة "صحتك ثروتك" بالأقصر الأسبوع المقبل
الرعاية الصحية تطلق حملة "صحتك ثروتك" بالأقصر الأسبوع المقبل

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القاعده الصحة الرعاية الصحية الاقصر آلفجر أحمد السبكي

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