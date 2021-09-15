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"صحة أسوان" تواصل مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي (صور)

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 10:48 ص
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت رعاية الدكتور " إيهاب حنفي " وكيل وزارة الصحة بأسوان، متابعة أعمال المبادرة الرئاسية لكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي على مستوى المحافظة، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بالوحدات الصحية والمراكز الطبية.

وتهدف المبادرة إلى الإكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي ومتابعة الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري والسمنة مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين عن كيفية متابعة هذة الأمراض.

و تعمل المبادرة علي الكشف المبكر للاعتلال الكلوى المواطنين من سن 40 عاما فما فوق، بالإضافة للمواطنين من عمر 18 حتى 40 عاما ممن يعانون ارتفاعا في ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين.

ويشرف علي أعمال المبادرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية متمثلة في الدكتور "محمود عبد العزيز" مدير الإدارة، والأستاذه "منيرة سليمان " مشرفة الرعاية الأساسية بالمديرية.

و تعمل المباردة من خلال 56 وحدة مختلفة على مستوى محافظة أسوان لتغطية كافة الأماكن، حتى يتمكن جميع المواطنين من الكشف المبكر للاعتلال الكلوى، ومتابعة الأمراض المزمنة وغير السارية، وللحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدل الطبيعي.

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