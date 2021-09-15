نظر تجديد البرلماني السابق علاء حسانين في قضية الآثار الكبري لجلسة 22 سبتمبر

حدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، جلسة 22 سبتمبر الجاري، لنظر تجديد حبس النائب البرلماني السابق علاء حسانين، المعروف إعلاميًا باسم "نائب الجن" و16 متهمًا آخرين، في اتهامهم بقضية حيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة.



وكشفت النيابة العامةوفي وقت سابق عن قائمة المضبوطات بحوزة المتهمين، والتي شملت: تمثالًا خشبيًا طوله 40 سم على هيئة أوزارية، تمثال أوشابتي من المرمر، 2 لوحة أثرية لتابوت منقوش بالهيروغليفية، 36 تمثالًا مختلفة الأطوال، 4 تماثيل أوشابتي نصف.



كما عثر على 52 عملة مختلفة الأشكال برونز ونحاس تعود للعصر الروماني واليوناني، 6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني، بولة نفط فخار تعود للعصر الإسلامي، 3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي، عقود بها مجموعة من التماثيل تمثل آلهة مختلفة، 3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية، و2 تمثال من البرونز أحدهما مفصول الرأس، وتمثال خشبي طوله 10 سم، تمثال حجري مقسم لجزءين يعود للعصر اليوناني.



وعثر أيضًا على إبريق أخضر من الفيانس، إبريق من البرونز ومجموعة من بقايا البرونز، 6 قطع من الدرائق، وقطع أحجار تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، 3 أطباق صغيرة الحجم من الفخار، 6 قطع من الفخار على شكل صغير الحجم، غطاء إناء حجري وقاعدة غطاء حجري ومائدة قرابين حجرية، 2 طبق بازلت أسود اللون على شكل سمكة وآخر على شكل إوزتين، 4 فازات مختلفة الأحجام، 24 نموذجًا لأوانٍ مختلفة الأشكال والأحجام، 3 أوانٍ صغيرة من المرمر.

