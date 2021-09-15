Advertisements

نظر تجديد البرلماني السابق علاء حسانين في قضية الآثار الكبري لجلسة 22 سبتمبر

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 10:49 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
داليا عادل
حدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، جلسة 22 سبتمبر الجاري، لنظر تجديد حبس النائب البرلماني السابق علاء حسانين، المعروف إعلاميًا باسم "نائب الجن" و16 متهمًا آخرين، في اتهامهم بقضية حيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة.

وكشفت النيابة العامةوفي وقت سابق عن قائمة المضبوطات بحوزة المتهمين، والتي شملت: تمثالًا خشبيًا طوله 40 سم على هيئة أوزارية، تمثال أوشابتي من المرمر، 2 لوحة أثرية لتابوت منقوش بالهيروغليفية، 36 تمثالًا مختلفة الأطوال، 4 تماثيل أوشابتي نصف.

كما عثر على 52 عملة مختلفة الأشكال برونز ونحاس تعود للعصر الروماني واليوناني، 6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني، بولة نفط فخار تعود للعصر الإسلامي، 3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي، عقود بها مجموعة من التماثيل تمثل آلهة مختلفة، 3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية، و2 تمثال من البرونز أحدهما مفصول الرأس، وتمثال خشبي طوله 10 سم، تمثال حجري مقسم لجزءين يعود للعصر اليوناني.

وعثر أيضًا على إبريق أخضر من الفيانس، إبريق من البرونز ومجموعة من بقايا البرونز، 6 قطع من الدرائق، وقطع أحجار تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، 3 أطباق صغيرة الحجم من الفخار، 6 قطع من الفخار على شكل صغير الحجم، غطاء إناء حجري وقاعدة غطاء حجري ومائدة قرابين حجرية، 2 طبق بازلت أسود اللون على شكل سمكة وآخر على شكل إوزتين، 4 فازات مختلفة الأحجام، 24 نموذجًا لأوانٍ مختلفة الأشكال والأحجام، 3 أوانٍ صغيرة من المرمر.

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب علاء حسانين البرلماني السابق اخبار مصر اخبار الحوادث

أخبار تهمك

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج فى دوري ابطال اوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير من عضو لجنة الفيروسات بشأن أدوية السيولة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح مثير من رئيس جامعة طنطا عن فتاة الفستان (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 12 ساعة

رغم دخول الأهلي.. بيراميدز يضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يحسم مصير محمد صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

شريف عامر يعرض تسجيلا صوتيا للنصب على عميل أحد البنوك (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - برشلونة يطيح بأمل إنتر ميلان ويقترب من حسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة 15 شخصا في حادثي تصادم بالبحيرة (أسماء)

منذ حوالي 10 ساعات

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

منذ ساعة و 14 دقيقة

بيراميدز يتفوق على الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ ساعة و 15 دقيقة

بيراميدز يصدم الزمالك بقرار ناري

منذ ساعة الا ربع

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ يومين

موضوعات متعلقة

"الداخلية" تضبط 460 قطعة أثرية تعود لعصور مختلفة بالمنيا ومطار برج العرب

الأثار توضح حقيقة الجعران الضخم المكتشف في سقارة

إيداع القطع الآثرية المضبوطة بمركز غسيل كلى بمخزن إهناسيا

نيابة المنيا تقرر حبس قاتل أولاد عمه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد

تحقيقات موسعة مع علاء حسانين و14 آخرين في أكبر قضية تنقيب عن الآثار

بعد القبض عليه.. 3 مفاجآت في قضية الآثار لـ نائب الجن علاء حسانين

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:58 ص

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

تصريح مثير من رئيس جامعة طنطا عن فتاة الفستان (فيديو)

08:11 ص

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

10:01 ص

بيراميدز يتفوق على الأهلي بضم هذه الصفقة

10:00 ص

عاجل - برشلونة يطيح بأمل إنتر ميلان ويقترب من حسم صفقة الموسم

09:32 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements