الاتحاد الأوروبي يتبرع بـ200 مليون جرعة إضافية من لقاحات كورونا للبلدان منخفضة الدخل

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي سيتبرع بـ200 مليون جرعة إضافية من لقاحات فيروس كورونا للبلدان منخفضة الدخل، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.