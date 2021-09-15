Advertisements

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة.. وفرص تساقط أمطار بهذه المناطق (فيديو)

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 10:53 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن هناك تحسنا واضحا في الأحوال الجوية اليوم، وهناك انخفاضا في درجة الحرارة من درجتين لـ 4 درجات مئوية على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن درجة الحرارة اليوم على القاهرة 31 درجة بانخفاض 4 درجات عن الأمس، مشيرًا إلى أن هناك استمرار لفرص تساقط الأمطار والتي شهدناها في الساعات المتأخرة ليلًا على معظم محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وهي خفيفة لمتوسطة وغير مؤثرة على الطرق.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن الأيام المقبلة نشهد تحسن في الأحوال الجوية ويستمر انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة حالة الطقس الأرصاد آلفجر أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير من عضو لجنة الفيروسات بشأن أدوية السيولة

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يتفوق على الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ ساعة و 19 دقيقة

بيراميدز يصدم الزمالك بقرار ناري

منذ أقل من ساعة

رغم دخول الأهلي.. بيراميدز يضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إصابة 15 شخصا في حادثي تصادم بالبحيرة (أسماء)

منذ حوالي 10 ساعة

شريف عامر يعرض تسجيلا صوتيا للنصب على عميل أحد البنوك (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ يومين

الزمالك يحسم مصير محمد صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح مثير من رئيس جامعة طنطا عن فتاة الفستان (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج فى دوري ابطال اوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - برشلونة يطيح بأمل إنتر ميلان ويقترب من حسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

تقلبات حادة وسريعة في حالة الطقس.. الأرصاد تتوقع ارتفاع الحرارة 4 درجات يوم الخميس

"الأرصاد" توجه مناشدة للمواطنين بشأن حالة الطقس

الأرصاد: الأجواء مهيأة لتساقط أمطار

"الأرصاد" تحذر قائدي المركبات من طقس الغد

أمطار ورياح.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم (فيديو)

ظواهر طبيعية.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:58 ص

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

تصريح مثير من رئيس جامعة طنطا عن فتاة الفستان (فيديو)

08:11 ص

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

10:01 ص

بيراميدز يتفوق على الأهلي بضم هذه الصفقة

10:00 ص

عاجل - برشلونة يطيح بأمل إنتر ميلان ويقترب من حسم صفقة الموسم

09:32 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements