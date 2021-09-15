الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة.. وفرص تساقط أمطار بهذه المناطق (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن هناك تحسنا واضحا في الأحوال الجوية اليوم، وهناك انخفاضا في درجة الحرارة من درجتين لـ 4 درجات مئوية على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن درجة الحرارة اليوم على القاهرة 31 درجة بانخفاض 4 درجات عن الأمس، مشيرًا إلى أن هناك استمرار لفرص تساقط الأمطار والتي شهدناها في الساعات المتأخرة ليلًا على معظم محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وهي خفيفة لمتوسطة وغير مؤثرة على الطرق.



وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن الأيام المقبلة نشهد تحسن في الأحوال الجوية ويستمر انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

