Advertisements

"بايونيرز القابضة" تتقدم بطلب للرقابة المالية لتسجيل الشركتين المنقسمتين

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 10:47 ص
بايونيرز القابضة
بايونيرز القابضة
نيفين سمير
تقدمت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية لتسجيل الشركتين المنقسمتين الناتجتين عن تقسيم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية الى ثلاث شركات وفقا لقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 24 / 7 / 2021.


وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن الشركتين هم شركة بايونيرز شركة بروبرتيز للتنمية العمرانية ، برأسمال مرخص به قدره 23 مليار جنيه ورأسمال مصدر ومدفوع قدره4.7 مليار جنيه موزع على عدد 1054805160 سهم بقيمة اسمية ، قدرها 5.4 جنيه للسهم الواحد .


والشركة الأخري هي شركة جدوى للتنمية الصناعيةبرأسمال مرخص به قدره 10 مليار جنيه رأسمال مصدر ومدفوع
قدره 200.4 مليون جنيه موزع على عدد 1054805160 سهم بقيمة اسمية قدرها 90.1 جنيه للسهم
الواحد .

كما تقدمت الشركة بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية لنقل ملكية الإستثمارات الواردة بمشروع التقسيم من شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية  القاسمة الى الشركتين المنقسمتين ، شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية و شركة جدوى للتنمية الصناعية .

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، خلال النصف الأول من 2021، تراجع أرباحها بنسبة 34.7 بالمائة على أساس سنوي.

و حققت  الشركة أرباحاً بلغت 522.84 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 800.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت إيرادات الأنشطة لدى الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 4.28 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.57 مليار جنيه في النصف المقارن من العام السابق

أخبار تهمك

بيراميدز يصدم الزمالك بقرار ناري

منذ أقل من ساعة

تصريح مثير من رئيس جامعة طنطا عن فتاة الفستان (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير من عضو لجنة الفيروسات بشأن أدوية السيولة

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يتفوق على الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. إصابة 15 شخصا في حادثي تصادم بالبحيرة (أسماء)

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يحسم مصير محمد صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

منذ ساعة و 19 دقيقة

شريف عامر يعرض تسجيلا صوتيا للنصب على عميل أحد البنوك (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج فى دوري ابطال اوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ يومين

رغم دخول الأهلي.. بيراميدز يضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - برشلونة يطيح بأمل إنتر ميلان ويقترب من حسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 22 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:58 ص

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

تصريح مثير من رئيس جامعة طنطا عن فتاة الفستان (فيديو)

08:11 ص

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

10:01 ص

بيراميدز يتفوق على الأهلي بضم هذه الصفقة

10:00 ص

عاجل - برشلونة يطيح بأمل إنتر ميلان ويقترب من حسم صفقة الموسم

09:32 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements