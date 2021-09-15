"بايونيرز القابضة" تتقدم بطلب للرقابة المالية لتسجيل الشركتين المنقسمتين

تقدمت

بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية لتسجيل الشركتين المنقسمتين الناتجتين عن تقسيم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية الى ثلاث شركات وفقا لقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 24 / 7 / 2021.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن الشركتين هم شركة بايونيرز شركة بروبرتيز للتنمية العمرانية ، برأسمال مرخص به قدره 23 مليار جنيه ورأس مال مصدر ومدفوع قدره4.7 مليار جنيه موزع على عدد 1054805160 سهم بقيمة اسمية ، قدرها 5.4 جنيه للسهم الواحد .

والشركة الأخري هي شركة جدوى للتنمية الصناعيةبرأسمال مرخص به قدره 10 مليار جنيه رأسمال مصدر ومدفوع

قدره 200.4 مليون جنيه موزع على عدد 1054805160 سهم بقيمة اسمية قدرها 90.1 جنيه للسهم

الواحد .

كما تقدمت الشركة بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية لنقل ملكية الإستثمارات الواردة بمشروع التقسيم من شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية القاسمة الى الشركتين المنقسمتين ، شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية و شركة جدوى للتنمية الصناعية .

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، خلال النصف الأول من 2021، تراجع أرباحها بنسبة 34.7 بالمائة على أساس سنوي.





و حققت الشركة أرباحاً بلغت 522.84 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 800.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.



