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السبت المقبل.. عرض حكاية " قلب مفتوح" على قناة "الحياة"

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 11:57 ص
حكاية قلب مفتوح
حكاية قلب مفتوح
آيه عبد العزيز
تُعرض حكاية "قلب مفتوح" يوم السبت المقبل وهي ثالث حكايات مسلسل " ورا كل باب" على قناة " الحياة" في تمام الساعة الثامنة مساءً. 

مسلسل" ورا كل باب" يتكون من حكايات منفصلة كل حكاية تناقش مواضيع السوشيال ميديا ومعاناة المجتمع معها وذلك في خمس حلقات .

حكاية " قلب مفتوح" إخراج أحمد خالد أمين، وتأليف هشام إسماعيل بطولة كمال أبوريه،فيدرا،رانيا ملاح،ميدو عدل،نور إيهاب وعدد كبير من النجوم وتدور أحداث الحكاية حول طبيب قلب مفتوح في عمر الخمسون يقع في حب فتاة عبر الإنترنت ثم تتصاعد الأحداث ويندم بعد ذلك. 

الكلمات المفتاحية

مسلسل ورا كل باب كمال أبورية حكاية قلب مفتوح

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