حمدي النقاز يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك

أكد التونسي حمدي النقاز المنضم حديثاً لصفوف نادي الزمالك المصري لكرة القدم أن هدفه الأساسي هو إسعاد جماهير القلعة البيضاء.









وأعلن الزمالك أمس الثلاثاء، عن تعاقده مع النقاز لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الترجي التونسي.









رسالة حمدي النقاز إلى جماهير الزمالك

وقال النقاز عبر حسابه الرسمي على إنستغرام: "سعيد بعودتي من جديد لنادي الزمالك، عودة مختلفة بآمال وتحديات جديدة، أسعى من خلالها لإسعاد الجماهير البيضاء التي أكن لها كل الاحترام والتقدير".









وكان النقاز لعب للزمالك من قبل أن يفسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد ليخوض تجربة قصيرة في الدوري الليتواني قبل أن ينتقل للترجي التونسي.