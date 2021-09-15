ماجواير يكشف سبب هزيمة مانشستر يونايتد أمام يانج بويز

أكد قائد مانشستر يونايتد، هاري ماجواير، أن الافتقار للانضباط كلف ناديه الخسارة (1-2) أمام يانغ بويز في دوري أبطال أوروبا، لكنه أكد أن الوقت لا يزال متاحاً للتعويض والتعافي.





تصريحات هاري ماجواير

قال ماجواير : "بكل تأكيد الانضباط جزء كبير من كرة القدم، إذا كانت هذه مباراة إقصائية، وخرجنا من المسابقة بسبب اللعب بعشرة لاعبين، لشعر الجميع بالندم".





وأضاف: "نحن محظوظون أنها المباراة الأولى في المجموعة، ولا يزال لدينا الكثير من الوقت للتعافي والعودة".

وجاء هدف الانتصار للفريق السويسري، بعد خطأ قاتل من البديل جيسي لينغارد، حيث مرر الكرة بشكل خاطئ إلى الخلف في الدقيقة 95.





لكن قائد يونايتد رفض إلقاء اللوم على زميله المخطئ.





وقال مغواير: "بخصوص جيسي، فلا يوجد لاعب يحب ارتكاب الأخطاء، لكن من الواضح أنها جزء من اللعبة".





وأضاف: "نحن بشر وكل لاعب يرتكب أخطاء، ونحن نتعلم من ذلك، وهو سيتعلم، سيتعافى وسيكون مستعداً لمباراة الأحد أمام وست هام".