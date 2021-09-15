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"مبالغ فيها".. برلماني يطالب بإعادة النظر فى أسعار الخدمة بالمستشفيات الخاصة

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 11:05 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
عبداللطيف هيبة


تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن ارتفاع قيمة الحصول على الخدمة الطبية بالمستشفيات الخاصة خلال الفترة الأخيرة بصورة مبالغ فيها.


تسعيرة استرشادية

وأوضح محسب، أن الفترة الأخيرة وبالتحديد منذ جائحة كورونا، شهدت ارتفاع كبير فى قيمة الحصول على الخدمة الطبية ببعض المستشفيات الخاصة، حتى أن هذا الأمر أصبح يشكل عبء كبير على العديد من الأسر المصرية، مما يستوجب ضرورة تفعيل دور إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، ووضع تسعيرة استرشادية يراعى فيها جميع الأطراف، بداية من تحقيق هامش ربح مناسب لأصحاب المستشفيات وفى نفس الوقت الظروف الاقتصادية للمواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التكاتف من قبل الجميع مطلوب خلال هذه الفترة، خاصة وأن الجميع يعلم أن أصحاب المستشفيات عليهم دور كبير فى تقديم الخدمة الصحية وفى نفس الوقت لا يريد أحد أن يتعرض أحدهم للخسارة، ولكن لابد أن تكون العلاقة قائمة على مبدأ لا ضرر ولا ضرار، من خلال تحقيق التوازن بين مقدمى الخدمة والحاصلين عليها فى نفس الوقت.

طفرة غير مسبوقة

ولفت محسب، إلى أن المنظومة الصحية تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم وهناك طفرة غير مسبوقة بالقطاع، بداية من الاعتمادات المالية فى الموازنة العامة والحصول على النسب الدستورية المقررة، والاهتمام بالبنية التحتية للمستشفيات وإطلاق العديد من المبادرات أبرزها حملة 100 مليون صحة التى تعد ترجمة لاهتمام الدولة بالقطاع الطبى، ومن ثم جاء قانون التأمين الصحى الشامل الذي يتم تطبيقه تدريجيا فى عدد من المحافظات، كل هذه الإجراءات تؤكد الاهتمام بالمنظومة من قبل القيادة السياسية، ومن ثم يجب على أصحاب المستشفيات الخاصة أن يكون لهم دور فى هذا الصدد، وعدم المغالاة فى تحديد قيمة الحصول على الخدمة.

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