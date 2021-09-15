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سيد رجب ينضم لقائمة أبطال فيلم "عمهم"

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 11:54 ص
سيد رجب
سيد رجب
أروي حمدي
سيد رجب ينضم لقائمة أبطال فيلم عمهم
تعاقد الفنان سيد رجب على المشاركة في فيلم "عمهم" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، ومن المقرر إنطلاق تصوير بدايةً من الاسبوع المقبل، ومن المقرر طرحه خلال العام الجديد أو عيد الفطر المقيل.

فيلم"عمهم" من إخراج حسين المنباوي، بطولة أمينة خليل، سيد رجب، رحاب الجمل، وكوكبة مميزة من النجوم، ومن تأليف وسام صبري. 

وفي سياق آخر، يستعد الفنان سيد رجب حالياً لتصوير الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة"، بمشاركة الفنانة سوسن بدر وكل أبطال الأجزاء الأولى، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل. 

الكلمات المفتاحية

محمد إمام فيلم عمهم سيد رجب

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