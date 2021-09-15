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هيرميس تعلن إتمام صفقة الاستحواذ على شركة "أطياب" في مصر

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 10:48 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس – المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة – عن قيام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بتقديم الخدمات الاستشارية في عملية استحواذ «مجموعة أغذية» الإماراتية على حصة الأغلبية في شركة «الإسماعيلية للاستثمار الزراعي» (أطياب)، وهي إحدى شركات إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة في مصر.

وفي هذا السياق أعرب محمد أبو سمرة العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته باستمرار التعاون مع شركة أغذية لدعمها في تنفيذ استراتيجية التوسع الطموحة الخاصة بها في المنطقة، كما نعتز بالتزامنا التام نحو تلبية احتياجات العملاء فضلًا عن قدرتنا على تقديم أفضل الخدمات الاستشارية التي تلائم مختلف احتياجاتهم، وهو ما يتيح لنا تنفيذ صفقات الدمج والاستحواذ في زمن قياسي. وأضاف أبو سمرة أن هذا المنهج قد ساعدنا في بناء علاقات طويلة الأجل مع أبرز العملاء مثل شركة أغذية، فضلًا عن تنفيذ مجموعة من كبرى الصفقات الاستثمارية بالعديد من الأسواق، وقد نجحت المجموعة المالية هيرميس في تأمين مجموعة متنوعة من الصفقات بدول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع تنفيذ المزيد من الصفقات خلال العام المقبل.

تأسست مجموعة أغذية عام 2004 وهي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتعدّ واحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات. ومن خلال "صناعات"، تعد "أغذية" شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع. وتقوم "أغذية" بإنتاج وتوزيع وتسويق باقة متنوعة من المنتجات، ومن بينها المياه المعبأة، والوجبات الخفيفة، والسلع التموينية، واللحوم المجمدة والمبردة، والدقيق، والأعلاف الحيوانية. وتمتلك المجموعة العديد من الأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان ومصر وتركيا والأردن.

ومن ناحية أخرى، تضم محفظة أطياب أربع علامات تجارية هي "أطياب"، و"ميتلاند"، و"شيكيتيتا"، و"فرات"، حيث توفر مجموعة واسعة من المنتجات تخدم من خلالها مختلف فئات الجمهور سواء في السوق المصري أو أسواق المنطقة. وتصل القدرة الإنتاجية السنوية لشركة أطياب إلى نحو 70 ألف طن عبر عدد من المنشآت الصناعية وخطوط الإنتاج، بما في ذلك مصنع بمساحة 60 ألف متر مربع.

جدير بالذكر أن أغذية ستقوم بموجب هذه الصفقة بالاستحواذ على حصة الأغلبية بنسبة 75.02% في شركة أطياب، وسيحتفظ عطيتو رسلان، مؤسس أطياب، بحصة في الشركة على أن يواصل عملية تطوير وتنمية الشركة مستعينًا بالقدرات الهائلة التي تحظى بها شركة أغذية، وتتضمن المركز المالي القوي، والانتشار الجغرافي بأسواق المنطقة، فضلًا عن الدراية والخبرة بمقومات القطاع.

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هيرمس المجموعة المالية هيرمس الاقتصاد اطياب اخبار الاقتصاد المصري

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