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وزير العدل العراقي: الحكومة عازمة على استرداد أموال العراق كافة من الخارج

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 11:10 ص
العراق
العراق
وكالات

قال وزير العدل العراقي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة عازمة على استرداد أموال العراق كافة من الخارج، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق آخر، حددت قيادة قوات حرس الحدود في العراق، وجهة الإرهابيين بعد الضغط عليهم في المناطق الصحراوية، فيما أشارت إلى اتخاذ إجراءات جديدة في المناطق الحدودية الخالية من القطعات.

 

وقال قائد قوات الحدود، الفريق الركن حامد الحسيني، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع": "بعد توالي الضغط والعمليات على الدواعش الإرهابيين في جنوب الصحراء، هناك من هربوا محاولين العبور إلى منطقة آمنة لهم، تتمثل بمثلث الطريق الدولي عكاشات - القائم، وخط مفرق الوليد - طريبيل، إلى خط الحدود السورية".

 

وأشار الحسيني إلى أن "قوات حرس الحدود أوصلت المعلومات المتوفرة إلى كل القطعات المسؤولة، سواء كان الجيش أو الحشد الشعبي، ومن ثم بدأت العملية الأمنية الجارية الآن".

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