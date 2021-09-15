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نائب محافظ المنيا يتابع سير العمل بجهاز تنمية المشروعات

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 11:51 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أحمد الخميسي

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة سير العمل بمقر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك للتعرف على الأنشطة والخدمات التي يقدمها الجهاز لأهالي المحافظة.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ أجرى نائب المحافظ، جولة تفقدية للجهاز بمقره علي كورنيش النيل، حيث تابع عددا من الخدمات التي يقدمها للمواطنين، كما تفقد أيضًا وحدة متابعة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي تقوم بمتابعة أنشطة المشروعات للاطمئنان على مدى التزام الجهات بتنفيذ تلك المشروعات ومتابعتها حتى النهاية.

جاء ذلك بحضور المهندس مروان محمد، مدير عام الجهاز بالمحافظة، ومحمد سلطان، رئيس منطقة جهاز تنمية المشروعات.

اطلع نائب المحافظ، علي آلية عمل الشباك الواحد (التراخيص - السجل التجاري - البطاقة الضريبية)، كما تفقد وحدات الإقراض المباشر، ووحدات إقراض جهات وسيطة للبنوك والجمعيات الأهلية، وكذلك وحدة الخدمات الغير مالية، وتم عرض تعريفي عن الخدمات والأنشطة المالية والغير مالية التي يقدمها الجهاز في ضوء قانون رقم 152 لسنة 2020، وكذلك الإنجازات والخدمات التي تمت ضمن مبادرة حياة كريمة.

وخلال الجولة دعا نائب المحافظ، المسئولين بالجهاز بتبني الأفكار الخاصة بمشروعات ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاستكشاف الأفكار الجديدة لدى الشباب، وكيفية تبنيها إلى أن تصل إلى مشروع ناجح يصب إلى سوق العمل، مما يساعد في دعم خدمات المجتمع، وبهدف تحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات وخدمات قابلة للتنفيذ والتطوير وذات قيمة اقتصادية واجتماعية.

الكلمات المفتاحية

نائب محافظ المنيا محافظ المنيا المشروعات أسامة القاضي

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