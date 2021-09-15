الداخلية تواصل مكافحة جرائم النصب والاحتيال

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (إحدى السيدات، مقيمة بالقاهرة) بتعرضها لواقعة إحتيال من قبل أحد الأشخاص والإستيلاء منها على مبلغ مالى مُدعيًا لها أنه موظف بإحدى الجهات الحكومية وزعم لها قدرته على تخصيص وحدة سكنية لنجلها - على غير الحقيقة -.



من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة) وقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا إحتياليًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إنهاء مصالحهم لدى بعض الجهات الحكومية والخاصة على خلاف الحقيقة، وذلك عن طريق إنتحاله صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية وإيهامهم بعلاقاته بكبار المسئولين، وتمـكن من خلال ذلك النشاط من الإستيلاء على مبلغ مالى من الُمبلغة بعد أن أوهمها بقدرته على تخصيص وحدة سكنية لنجلها.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (العديد من بطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض المجنى عليهم - العديد من صور ضوئية لمسوغات التعيين خاصة بضحاياه - العديد من نماذج مشروعات لبعض المدن الجديدة لإستخدامها فى الإحتيال على المواطنين - هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين أنه مُحمل بالعديد من المحادثات بينه وبين ضحاياه التى تؤكد نشاطه الإجرامى".



بمواجهة المتهم المذكور أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقر بإرتكابه ( عدد 5 وقائع ) بذات الأسلوب.



