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صحة المنيا تنظم قافلة طبية وعلاجية بقرية أبو خلقة

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 11:53 ص
قافلة طبية
قافلة طبية
أحمد الخميسي


نفذت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية بقرية أبو خلقه، التابعة للوحدة المحلية، لنزلة البدرمان، بمركز ديرمواس، يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت القافلة، خلال يومي 13 و14 سبتمبر الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، في عدد من التخصصات منها، (جراحة عامة، واسنان، باطنة، وقلب، وجلدية، وتنظيم أسرة، ونساء، وأطفال، وصدر)، حيث تم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

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قافلة طبية صحة المنيا حياه كريمه المنيا

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