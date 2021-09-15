Advertisements
تعرف على سبب تغير اسم مسلسل "الستات بتعرف تقتل" لـ "بيت المعادي"
الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 11:54 ص
نادين نجدي
قام المخرج محمد سلامة بتغير اسم مسلسله الجديد "الستات بتعرف تقتل" الذي بدأ في تصويره مؤخرًا ليصبح اسمه"بيت المعادي" ، ومن المُقرر عرضه خلال الفترة القادمة عبر المنصات الإلكترونية.
وتم تغير الاسم لكي يتناسب أكثر مع أحداث المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية حول 3 قصص لثلاث سيدات كل منهن له خط درامي، فيتناول المشكلات والخلافات الزوجية التي قد تتطور إلى قضايا القتل بين الأزواج، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة.
يذكر أن مسلسل " بيت المعادي " مقتبس من عمل أجنبي، و ينتمي لنوعية أعمال الـ 12 حلقة .