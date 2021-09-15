تعرف على سبب تغير اسم مسلسل "الستات بتعرف تقتل" لـ "بيت المعادي"







قام المخرج محمد سلامة بتغير اسم مسلسله الجديد "الستات بتعرف تقتل" الذي بدأ في تصويره مؤخرًا ليصبح اسمه"بيت المعادي" ، ومن المُقرر عرضه خلال الفترة القادمة عبر المنصات الإلكترونية.



وتم تغير الاسم لكي يتناسب أكثر مع أحداث المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية حول 3 قصص لثلاث سيدات كل منهن له خط درامي، فيتناول المشكلات والخلافات الزوجية التي قد تتطور إلى قضايا القتل بين الأزواج، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة.



يذكر أن مسلسل " بيت المعادي " مقتبس من عمل أجنبي، و ينتمي لنوعية أعمال الـ 12 حلقة .



