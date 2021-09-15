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محافظ المنيا: جار العمل فى 183 مشروعا في قطاع الصحة

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 11:54 ص
حياه كريمه
حياه كريمه
أحمد الخميسي


أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه جارى العمل فى 183 مشروعا في قطاع الصحة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى، "أبوقرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، وديرمواس".

أوضح المحافظ، أن المشروعات الجاري العمل فيها في قطاع الصحة تشمل، إنشاء 3 مستشفيات مركزية، وهي، (العدوة – مغاغة – وأبوقرقاص)، وإنشاء 12 مركز طبى، وتطوير ورفع كفاءة 168 وحدة صحية بمراكز المبادرة، مضيفا أن تلك المشروعات ستساهم بشكل كبير في تعزيز المنظومة الصحية بالمحافظة، والنهوض بصحة المواطن وتوفير حياة كريمة له.

من جانبه أشار الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه يجري حاليا أعمال الإنشاءات بمستشفيات العدوة، ومطاى، وبنى مزار المركزي، بالإضافة إلى دعم مستشفى الصدر، ومستشفى الحميات بالمنيا بأجهزة طبية، وذلك فى إطار جهود وزارة الصحة لرفع كفاءة المنشآت الطبية وتوفير سبل الرعاية لكافة المرضى في مختلف المستشفيات والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم وتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم.

وأوضح الدكتور مدحت عطا، مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة بالمنيا، استمرار أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية مهدية والوحدة الصحية بقرية شيبه، لافتا انه تم دعم مستشفى حميات المنيا بـ 24 سرير داخلي،2 مونتور،6 جهاز تنفس صناعي،20مضخة محاليل،2 جهاز صدمات،2 جهاز كراش كار،2 منظار حنجري، بالإضافة إلى دعم مستشفى صدر المنيا ب2 منظار حنجري،17 مونتور،6 جهاز تنفس صناعي.

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