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الاتحاد الأوروبي: ليس أمامنا خيار سواى التحاور مع طالبان

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 11:54 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إنه ليس هناك خيار سواى التحاور مع حركة طالبان، حسبما أفادت وسائل إعلام أوروبية.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

                       

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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