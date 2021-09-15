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ضبط موظف لاتهامه باختلاس مبالغ مالية من بنك يعمل به في القاهرة

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 11:55 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
هبة عبد الحفيظ
كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من مسئولي أحد البنوك كائن بالقاهرة، ضد موظف بالبنك وذلك لإختلاسه مبالغ مالية من أموال البنك.

أكدت التحريات صحة الواقعة وأسفرت عن قيام الموظف المذكور فى غضون الفترة من عام 2013 وحتى عام 2019 بإستغلال طبيعة عمله بالبنك وإختلاس مبالغ مالية من حسابات البنك، فضلًا عن قيامه بمنح قروض بأسماء بعض عملاء البنك دون علمهم وإختلاس قيمة تلك القروض لنفسه حيث بلغ إجمالى المبالغ المختلسة (4 مليون جنيه).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص إعترف بإرتكابه للواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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