Advertisements

ضبط (1180) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 11:58 ص
الداخلية
الداخلية
إيريني صفوت
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:- ضبط (1180) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتيةضبط (6٫2 طن "أسماك ماكريل") بدون بيانات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها  للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة. 

ضبط (3٫1 طن "دواجن- مقطعات دواجن") بدون بيانات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها  للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية. 

ضبط (7،27 طن "ثمار فواكه مستلزمات إنتاج"- 17056 عبوة عصائر "أنواع مختلفة" منتج نهائى) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعيةوتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه  للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية. 

ضبط (7،5 طن مخللات ) بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها  للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة. 

ضبط (5 طن "زيت طعام") معبأ داخل براميل وعبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مركز لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة. 

ضبط قائد (سيارة- بمحافظة الغربية).. وبحوزته (5،2 طن دقيق بلدى مدعم "مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم) قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. قدرت قيمتها بـ32240 جنيهًا. 

ضبط المدير المسئول عن (مخبز بلدى - بمحافظة بورسعيد).. وبحوزته (1 طن دقيق بلدى مدعم) قام المذكور بتجميعه وعدم إثباته للكميات بسجل حركة الدقيق للإتجار به فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. قدرت قيمته بـ6200 جنيهًا. 

ضبط (14 طن منظفات صناعية "متعددة الأغراض") غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون بيانات "مجهولة المصدر" وذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها  للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية. 

ضبط (14،31 طن منظفات صناعية "مستلزمات إنتاج- منتج نهائى") وبدون مستندات"مجهولة المصدر" مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية وذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة وكذا (5040 عبوة منظفات صناعية "منتج نهائى - عبوة فارغة وملصقات") تمهيدًا لطرحها  للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية - بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية. 

ضبط (20664 قطعة مستلزمات طبية "شرائط تحليل سكر- سرنجات - سنون أنسولين") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية وذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها  للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة القاهرة. 

ضبط (3750 عبوة مستحضرات تجميل) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ومغشوشة ومقلدة وكذا (600  لتر مستلزمات طبية) بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية وذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة وكذا (4500 عبوة فارغة معدة للتعبئة) تمهيدًا لطرحها  للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة مستحضرات التجميل "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

قضيايا متنوعه دقيق مدعم جرائم المرور الداخلية

أخبار تهمك

بيراميدز يصدم الزمالك بقرار ناري

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 13 ساعة

تحذير من عضو لجنة الفيروسات بشأن أدوية السيولة

منذ حوالي 5 ساعات

رغم دخول الأهلي.. بيراميدز يضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح مثير من رئيس جامعة طنطا عن فتاة الفستان (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- وصول كيروش إلى مطار القاهرة لتولي المهمة الفنية للفراعنة

منذ ساعة و 18 دقيقة

‏تعرف على صفقات الأهلي الجديدة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يحسم مصير محمد صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - برشلونة يطيح بأمل إنتر ميلان ويقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ يومين

شريف عامر يعرض تسجيلا صوتيا للنصب على عميل أحد البنوك (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

منذ حوالي 5 ساعات

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

ماجواير يكشف سبب هزيمة مانشستر يونايتد أمام يانج بويز

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يتفوق على الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

موضوعات متعلقة

ضبط ١١٣٢ قضية تموينية خلال ٢٤ ساعة

ضبط 1161 قضية تموينية خلال 24 ساعة

مباحث التموين تضبط 1161 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

ضبط ١٢٧٧ قضية تموينية خلال ٢٤ ساعة

مباحث التموين تضبط 1277 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

ضبط ١٥٦١ قضية تموينية خلال ٢٤ ساعة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:58 ص

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

عاجل- وصول كيروش إلى مطار القاهرة لتولي المهمة الفنية للفراعنة

11:29 ص

تصريح مثير من رئيس جامعة طنطا عن فتاة الفستان (فيديو)

08:11 ص

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

10:01 ص

تحذير من عضو لجنة الفيروسات بشأن أدوية السيولة

08:08 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements