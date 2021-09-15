



وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:- ضبط (1180) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتيةضبط (6٫2 طن "أسماك ماكريل") بدون بيانات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.



ضبط (3٫1 طن "دواجن- مقطعات دواجن") بدون بيانات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.



ضبط (7،27 طن "ثمار فواكه مستلزمات إنتاج"- 17056 عبوة عصائر "أنواع مختلفة" منتج نهائى) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعيةوتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.



ضبط (7،5 طن مخللات ) بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.



ضبط (5 طن "زيت طعام") معبأ داخل براميل وعبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مركز لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.



ضبط قائد (سيارة- بمحافظة الغربية).. وبحوزته (5،2 طن دقيق بلدى مدعم "مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم) قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. قدرت قيمتها بـ32240 جنيهًا.



ضبط المدير المسئول عن (مخبز بلدى - بمحافظة بورسعيد).. وبحوزته (1 طن دقيق بلدى مدعم) قام المذكور بتجميعه وعدم إثباته للكميات بسجل حركة الدقيق للإتجار به فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. قدرت قيمته بـ6200 جنيهًا.



ضبط (14 طن منظفات صناعية "متعددة الأغراض") غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون بيانات "مجهولة المصدر" وذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.



ضبط (14،31 طن منظفات صناعية "مستلزمات إنتاج- منتج نهائى") وبدون مستندات"مجهولة المصدر" مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية وذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة وكذا (5040 عبوة منظفات صناعية "منتج نهائى - عبوة فارغة وملصقات") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية - بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.



ضبط (20664 قطعة مستلزمات طبية "شرائط تحليل سكر- سرنجات - سنون أنسولين") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية وذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة القاهرة.



ضبط (3750 عبوة مستحضرات تجميل) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ومغشوشة ومقلدة وكذا (600 لتر مستلزمات طبية) بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية وذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة وكذا (4500 عبوة فارغة معدة للتعبئة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة مستحضرات التجميل "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.