Advertisements

تفاصيل شخصية إنجي علي في مسلسل "بيت المعادي"

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 12:29 م
إنجي علي
إنجي علي
أروي حمدي
تستعد الفنانة والإعلامية إنجي علي لبدء تحضيراتها تصوير مشاهدها الأسبوع المقبل في مسلسل "بيت المعادي" و هو من إخراج محمد سلامة.


وتجسد الفنانة إنجي على خلال الأحداث دور شخصية طبيبة نفسية وهو دور مختلف عما قدمته من قبل في أعمالها الفنية، ومن المقرر طرح المسلسل على إحدي المنصات الإلكترونية قريباً. 

يذكر أن مسلسل "بيت المعادي" من بطولة كندة علوش، ميرهان حسين، أحمد وفيق، تارا عماد، إنجي كيوان، شريف حافظ، والعمل سيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج محمد سلامة.

الكلمات المفتاحية

مسلسل بيت المعادي الستات بتعرف تقتل الاعلامية إنجي علي إنجي علي إنجي المقدم

أخبار تهمك

بيراميدز يتفوق على الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ يومين

ماجواير يكشف سبب هزيمة مانشستر يونايتد أمام يانج بويز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

رغم دخول الأهلي.. بيراميدز يضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يحسم مصير محمد صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح مثير من رئيس جامعة طنطا عن فتاة الفستان (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يصدم الزمالك بقرار ناري

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 13 ساعة

‏تعرف على صفقات الأهلي الجديدة في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

منذ حوالي 5 ساعات

شريف عامر يعرض تسجيلا صوتيا للنصب على عميل أحد البنوك (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل- وصول كيروش إلى مطار القاهرة لتولي المهمة الفنية للفراعنة

منذ ساعة و 20 دقيقة

تحذير من عضو لجنة الفيروسات بشأن أدوية السيولة

منذ حوالي 5 ساعات

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل - برشلونة يطيح بأمل إنتر ميلان ويقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

كيف جسدت دراما رمضان 2021 صورة الفتيات المحجبات

كيف جسدت دراما رمضان 2021 صورة الفتيات المحجبات

بالأحمر.. سمية الخشاب تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور لها

كندة علوش وإنجي المقدم يتعاقدان على مسلسل "الستات بتعرف تقتل"

تارا عماد تنضم لمسلسل " الستات بتعرف تقتل"

في هذا الموعد.. انطلاق تصوير مسلسل "الستات بتعرف تقتل"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:58 ص

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

عاجل- وصول كيروش إلى مطار القاهرة لتولي المهمة الفنية للفراعنة

11:29 ص

تصريح مثير من رئيس جامعة طنطا عن فتاة الفستان (فيديو)

08:11 ص

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

10:01 ص

تحذير من عضو لجنة الفيروسات بشأن أدوية السيولة

08:08 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements