تفاصيل شخصية إنجي علي في مسلسل "بيت المعادي"

تستعد الفنانة والإعلامية إنجي علي لبدء تحضيراتها تصوير مشاهدها الأسبوع المقبل في مسلسل "بيت المعادي" و هو من إخراج محمد سلامة.





وتجسد الفنانة إنجي على خلال الأحداث دور شخصية طبيبة نفسية وهو دور مختلف عما قدمته من قبل في أعمالها الفنية، ومن المقرر طرح المسلسل على إحدي المنصات الإلكترونية قريباً.



يذكر أن مسلسل "بيت المعادي" من بطولة كندة علوش، ميرهان حسين، أحمد وفيق، تارا عماد، إنجي كيوان، شريف حافظ، والعمل سيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج محمد سلامة.