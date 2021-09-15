فى استجابة فورية.. الحماية المدنية بالقاهرة تقدم المساعدة لمسن يقيم بمفرده

تبلغ لشرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين (مسن) ومقيم بمفرده داخل الشقة سكنه الكائنة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، بعدم قدرته على الحركة ويحتاج للمساعدة.



على الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية بالقاهرة والتوجه لمحل إقامة المذكور، وتم تقديم كافة سُبل المساعدة اللازمة له.



وقد لاقى سرعة إنتقال القوات لمحل البلاغ إستحسان ورضاء المواطن المذكور، وتقدم بالشكر للقوات على الجهد المبذول.



