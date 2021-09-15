‏تعرف على صفقات الأهلي الجديدة في الميركاتو الصيفي

أغلق مسئولو الأهلي ملف الصفقات الصيفية هذا الموسم بعد التعاقد مع عدد من اللاعبين والمحترفين لتدعيم هجوم المارد الأحمر في الموسم القادم.





صفقات الأهلي الجديدة في الميركاتو الصيفي

ونجح الأهلي في التعاقد مع الثنائي الإفريقي ميكيسوني وبيرسي تاو وكريم فؤاد وحسام حسن قادما من سموحة بالإضافة إلى مصطفى البدري من الإنتاج الحربي.









ورفض موسيماني التعاقد مع أي لاعب آخر بسيب الزيادة العددية في كل مركز حنى بعد رحيل عدد كبير من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.









ويستعد الأهلي لمواجهة السوبر المصري أمام الجيش المقرر لها ٢١ سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



