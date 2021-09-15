Advertisements

‏تعرف على صفقات الأهلي الجديدة في الميركاتو الصيفي

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
أغلق مسئولو الأهلي ملف الصفقات الصيفية هذا الموسم بعد التعاقد مع عدد من اللاعبين والمحترفين لتدعيم هجوم المارد الأحمر في الموسم القادم.

صفقات الأهلي الجديدة في الميركاتو الصيفي 
ونجح الأهلي في التعاقد مع الثنائي الإفريقي ميكيسوني وبيرسي تاو وكريم فؤاد وحسام حسن قادما من سموحة بالإضافة إلى مصطفى البدري من الإنتاج الحربي.


ورفض موسيماني التعاقد مع أي لاعب آخر بسيب الزيادة العددية في كل مركز حنى بعد رحيل عدد كبير من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


ويستعد الأهلي لمواجهة السوبر المصري أمام الجيش المقرر لها ٢١ سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

الكلمات المفتاحية

فترة الأنتقالات الصيفية صفقات الأهلي الجديدة صفقات الأهلي الميركاتو الصيفي

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- وصول كيروش إلى مطار القاهرة لتولي المهمة الفنية للفراعنة

منذ ساعة و 20 دقيقة

رغم دخول الأهلي.. بيراميدز يضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير من عضو لجنة الفيروسات بشأن أدوية السيولة

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يصدم الزمالك بقرار ناري

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الزمالك يحسم مصير محمد صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يتفوق على الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ يومين

ماجواير يكشف سبب هزيمة مانشستر يونايتد أمام يانج بويز

منذ أقل من ساعتين

شريف عامر يعرض تسجيلا صوتيا للنصب على عميل أحد البنوك (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

‏تعرف على صفقات الأهلي الجديدة في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل - برشلونة يطيح بأمل إنتر ميلان ويقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح مثير من رئيس جامعة طنطا عن فتاة الفستان (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة والراحلين عن الفريق

إدارة الأهلي توجه ضربة قاتلة لـ"كهربا"

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

بعد الرباعي الناري.. الأهلي ينتظر عودة موسيماني لضم صفقات جديدة

3 صفقات جديدة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:58 ص

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

عاجل- وصول كيروش إلى مطار القاهرة لتولي المهمة الفنية للفراعنة

11:29 ص

تصريح مثير من رئيس جامعة طنطا عن فتاة الفستان (فيديو)

08:11 ص

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

10:01 ص

تحذير من عضو لجنة الفيروسات بشأن أدوية السيولة

08:08 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements