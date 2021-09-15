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موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره غرناطة، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره غرناطة، على أرضية ملعب كامب نو، معقل العملاق الكتالوني.


ويحتل برشلونة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد غرناطة في المركز السابع عشر برصيد نقطتين.


موعد مباراة برشلونة وغرناطة
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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