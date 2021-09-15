Advertisements
الحماية المدنية تنجح فى إنقاذ شخصين تعطل بهما مصعد بالقاهرة
الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 12:05 م
هبة عبد الحفيظ
نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة فى إنقاذ شخصين تم إحتجازهما داخل مصعد.
حيث تبلغ لشرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بإحتجاز شخصين (أحد المواطنين، ونجله) داخل مصعد بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الزيتون.
على الفور إنتقلت قوات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتم التعامل مع البلاغ وتمكنت من إستخراجهما من داخل المصعد دون حدوث ثمة إصابات، وقد لاقى سرعة الإستجابة للبلاغ وعملية الإنقاذ إستحسان الأهالى بالمنطقة.
حيث تبلغ لشرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بإحتجاز شخصين (أحد المواطنين، ونجله) داخل مصعد بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الزيتون.
على الفور إنتقلت قوات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتم التعامل مع البلاغ وتمكنت من إستخراجهما من داخل المصعد دون حدوث ثمة إصابات، وقد لاقى سرعة الإستجابة للبلاغ وعملية الإنقاذ إستحسان الأهالى بالمنطقة.