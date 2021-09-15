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"الآثار كلمة السر".. كشف ملابسات واقعة العثور على جثة شخصين بأسوان

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 12:08 م
المتهمة
المتهمة
هبة عبد الحفيظ
كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان، بالعثور على جثتين بأحد المناطق بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثتين أحد الأشخاص وشقيقه، مقيمان بمحافظة سوهاج، داخل غرفة بحوش "مٌشيد من البلوك الأبيض" ملك إحدى السيدات وشقيقتها.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (مالكة الحوش الأولى) وإتفاقها مع المجنى عليهما على الحفر للتنقيب عن الآثار  داخل الحوش المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافها تم ضبطها وبمواجهتها إعترفت وأضافت أنه أثناء الحفر إنهار عليهما جزء من الحفرة أثناء تواجدهما بداخلها واستعانت ببعض الأهالى وتمكنوا من إخراجهما ووضعهما داخل الغرفة، وبالمعاينة عثر بداخل الحوش على حفرة قطرها 3 م بعمق 10م، كما عثر على الأدوات المستخدمة فـى الحفر وبعض التشوينات الناتجة عن الحفر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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