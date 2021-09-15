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التحقيق في مقتل خفير وإصابة شقيقه بطلق ناري أثناء حراسة موقع بأكتوبر

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 12:15 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
إيريني صفوت
تباشر النيابة العامة، بأكتوبر، التحقيق في مقتل خفير وإصابة شقيقه بطلق ناري من مجهول أثناء حراستهم لمعدات خاصة بموقع بناء تحت الإنشاء بأكتوب.

وأفادت التحقيقات، أن المجني عليه وشقيقه المصاب تعرضا لطلق ناري من مجهول أثناء حراستهم لموقع تحت الإنشاء.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليه، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كانت تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مقتل خفير خاص وإصابة آخر بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليهما يعملان في حراسة المعدات الخاصة بموقع بناء تحت الإنشاء، وأن مجهول أطلق النار عليهما، مما أسفر عن مقتل أحدهما إصابة آخر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري الاستماع لأقوال المصاب لكشف ملابسات الحادث، وتحديد هوية مرتكب الجريمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

مقتل خفير اخبار مصر احبار الحوادث 6 اكتوبر

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