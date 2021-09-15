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عاجل.. السيسي يتسلم أوراق اعتماد 24 سفيرا جديدا

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 12:15 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم اليوم أوراق اعتماد أربعة وعشرين سفيرًا جديدًا ايذانًا ببدء مهامهم الدبلوماسية بالقاهرة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، قبل قليل.

وأوضح متحدث الرئاسة، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي، تمنى للسفراء الجدد التوفيق والنجاح في عملهم بمصر، وأكد لهم حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.

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