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ارتفاع أصول مصرف قطر المركزي بنسبة 5.43%

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي بختام شهر أغسطس2021 بنسبة 5.43% على أساس سنوي، حسب مسح صادر عن المركزي اليوم الأربعاء.

وبلغت أصول المركزي بنهاية الشهر الماضي 279.58 مليار ريال (76.95 مليار دولار)، مقابل 265.18 مليار ريال (72.98 مليار دولار) في أغسطس/آب 2020.

وشهرياً، فقد نمت أصول المركزي القطري بنسبة 0.94%، مقارنة بمستواها نهاية يوليو/تموز 2021 البالغ 276.98 مليار ريال.

وساهم في النمو السنوي لأصول المركزي القطري، ارتفاع 7 عوامل على رأسها زيادة أصول الذهب بنحو 4.61% إلى 12.012 مليار ريال، وصعود استثمارات المركزي القطري بسندات وأذون الخزانة الأجنبية بـ3.37% عند 101.42 مليار ريال.

ونمت حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي 0.38% عند 526.5 مليون ريال، وقفزت ودائع وحقوق السحب الخاصة بواقع 255.94% مسجلة 5.09 مليار ريال، كما زادت حصة المركزي لدى صندوق النقد العربي 0.36% عند 357.7 مليون ريال.

وسجلت أرصدى المركزي لدى البنوك المحلية 76.43 مليار ريال بنمو 2.09%، وارتفع بند موحودات أخرى 18.78% إلى 50.03 مليار ريال، بينما انخفضت أرصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية بـ7.08% عند 33.71 مليار ريال.


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