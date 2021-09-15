مصرع مسجل خطر خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة في قنا

لقي مسجل خطر مصرعه، في مركز قنا، بمحافظة قنا، خلال حملة ومكبرة من الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، ورجال الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية.





وتمكنت قوات الأمن من إعداد حملة مكبرة، لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المواد المخدرة، حيث تمكنت من تحديد موقع "م.ن.غ"، مسجل خطر، ومطلوب على ذمة قضايا، والذي قام بإطلاق اعيرة نارية تحاه الخملة، والتي تمكنت من اصابته خلال تبادل إطلاق النار، ليلقى مصرعه.



