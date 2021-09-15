رئيس الحكومة العراقية: الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة

قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.





وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام عراقية، أن قوة خاصة اعتقلت رئيس هيئة التقاعد العامة السابق أحمد الساعدي في بغداد، بتهمة الفساد.

ونقلت وسائل الإعلام العراقية عن مصادر قولها، إن "الساعدي اعتقل في بغداد بناء على أوامر صادرة عن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بعد تشكيله اللجنة المختصة بقضايا الفساد الكبيرة"، حسبماأوردت شبكة "روسيا اليوم".