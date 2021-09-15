Advertisements

قراران مهمان لرئيس الوزراء.. تعرف عليهما

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 12:31 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
مارينا بشارة
أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا باعتبار مشروع القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة المسند تنفيذه للهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء. 

كما أصدر رئيس الوزراء قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ونشر القراران بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم الأربعاء.

وبدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

الكلمات المفتاحية

مصطفى مدبولي قراران مهمان لرئيس الوزراء بوابة الفجر القطار الكهربائي الاستثمار آلفجر

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 13 ساعة

شريف عامر يعرض تسجيلا صوتيا للنصب على عميل أحد البنوك (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير من عضو لجنة الفيروسات بشأن أدوية السيولة

منذ حوالي 5 ساعات

رغم دخول الأهلي.. بيراميدز يضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يتفوق على الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بيراميدز يصدم الزمالك بقرار ناري

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الزمالك يحسم مصير محمد صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

ماجواير يكشف سبب هزيمة مانشستر يونايتد أمام يانج بويز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- وصول كيروش إلى مطار القاهرة لتولي المهمة الفنية للفراعنة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - برشلونة يطيح بأمل إنتر ميلان ويقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ يومين

‏تعرف على صفقات الأهلي الجديدة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة الا ربع

تصريح مثير من رئيس جامعة طنطا عن فتاة الفستان (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:58 ص

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

عاجل- وصول كيروش إلى مطار القاهرة لتولي المهمة الفنية للفراعنة

11:29 ص

تصريح مثير من رئيس جامعة طنطا عن فتاة الفستان (فيديو)

08:11 ص

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

10:01 ص

تحذير من عضو لجنة الفيروسات بشأن أدوية السيولة

08:08 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements