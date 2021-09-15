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قراران مهمان لرئيس الوزراء.. تعرف عليهما
الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 12:31 م
مارينا بشارة
أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا باعتبار مشروع القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة المسند تنفيذه للهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء.
كما أصدر رئيس الوزراء قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ونشر القراران بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم الأربعاء.
وبدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا والاستعداد للعام الدراسي الجديد.