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خاص- أمير توفيق يكشف موقف الأهلي النهائي من التعاقد مع حارس مرمى

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 12:31 م
أمير توفيق
أمير توفيق
أشرف عبد الناصر
كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، موقف المارد الأحمر النهائي من التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


أمير توفيق يكشف موقف الأهلي النهائي من التعاقد مع حارس مرمى في الميركاتو الجاري
وقال أمير توفيق في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن الأهلي أغلق ملف التعاقد مع حارس جديد في الميركاتو الجاري، بناء على قرار الحنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.


وأضاف، أن الأهلي بالفعل حصل على توقيع بعض الحرّاس خلال الفترة الأخيرة للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الحالية، لكن الجهاز الفني رفض ضم أي حارس حاليا وقرّر الاكتفاء بالثلاثي الشنّاوي وعلي لطفى ومصطفى شوبير.


ويستعد الأهلي لمواجهة السوبر المصري في المباراة المقرّر لها 21 سبتمبر الجاري أمام طلائع الجيش على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

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